Grillo: "Renzi è un leader senza base" "Meglio Berlusconi che i finti di sinistra"

20:53 - "Renzi è un leader senza base, noi abbiamo una base senza leader". Lo ha affermato Beppe Grillo alla manifestazione del M5S al Circo Massimo di Roma. "Renzi ha perso 400mila iscritti. Abbiamo più iscritti noi", ha aggiunto. Sull'alluvione che ha messo in ginocchio Genova, ha poi detto: "E' veramente un disastro. Non si possono spendere 7 miliardi; poi di nuovo esonda tutto come nel 2011. Ma non parliamo di disgrazie, qua è una giornata meravigliosa".

Strali dal leader Cinquestelle anche per il Colle. "Avevamo vinto le elezioni, con il 25% eravamo il primo movimento politico d'Italia, Napolitano doveva darci l'incarico". "Se noi facevamo il governo - ha aggiunto Grllo - molto probabilmente la metà di questi non c'erano più. Invece hanno fatto le larghe intese dando la colpa a me che dicevo di no a Bersani. Abbiamo fatto il miracolo, siamo andati oltre il miracolo: abbiamo centinaia di consiglieri, decine di sindaci. Più o meno buoni", afferma il comico ligure, smorzando dal palco voci di tensioni con il sindaco di Parma, Federico Pizzarotti.



"Ognuno di voi deve diventare me" - "Sono venuto qui a Roma da solo con la macchina: mi sono fermato in due autogrill e lì ho fatto due comizi. Questo è bellissimo! Ognuno di voi deve diventare me, ognuno di voi deve andare negli autogrill e fare i comizi, dice, invitando il pubblico ad "ascoltare la gente: imparate da loro stateli a sentire e fatevi sentire. Dobbiamo superare i pregiudizi di un'informazione malata".



"Per l'articolo 18 hanno combattuto i nostri padri" - "L'articolo 18 è un pensiero per il quale i nostri padri hanno combattuto. L'acqua pubblica, l'istruzione pubblica, la sanità pubblica ci sono perché per centinaia di anni hanno lottato delle persone", afferma ancora Grillo. "Il Jobs Act significa abbassare stipendi: licenzi uno e ne assumi tre con uno stipendio più basso. A Matteo ora direi di essere più veloce a distruggere l'Italia e a buttarci con il culo per terra".



"Meglio Berlusconi di questa sinistra" - "Preferisco Berlusconi che lotta per le sue aziende che quei cazzo di finti amici della sinistra che per venti anni hanno fatto solo i cazzi loro", spara dal palco del Circo Massimo. Poi conclude: "Non è più tempo di dire o noi o voi ma dobbiamo dire o noi o noi. Anche se si cancellano dai sondaggi e dai talk show, non ci cancelleranno - aggiunge - è giusto che ci prendiamo il Paese e mettiamo persone perbene dove non ne hanno mai viste".