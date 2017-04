Grillo: questa Europa è un nulla senza futuro, una nave di folli

Beppe Grillo torna ad attaccare l'Unione europea. "La verità - ha detto il leader M5s - è che quest'Europa non ha futuro perché è il nulla, una sorta di nave dei folli". "Non può essere egoista né altruista, perché non è nulla - ha proseguito Grillo -. Non esiste come identità federale o qualsivoglia altra identità. Non può quindi essere tacciata proprio di nulla. E' un blocco dalla natura indigeribile, regolamentato da banche".