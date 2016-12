Grillo: ormai siamo al limite

"Abbiamo più 65enni che 25/enni in Italia. Chi tiene in piedi questo pattume di governo deve capire che tra un po' le pensioni e gli stipendi pubblici se continuiamo cosi' non arrivano più". Lo ha detto Beppe Grillo a sostegno della candidata alla presidenza della Regione Liguria Alice Salvatore. "Abbiamo proposto il reddito di cittadinanza contro la miseria, per mettere al centro la persona e non il mercato", ha aggiunto il leader del M5S.