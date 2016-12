16:36 - "Noi eversori dobbiamo organizzarci come carbonari per fare riunioni segrete per potere parlare di onestà". Lo ha detto Beppe Grillo ai giornalisti dopo avere firmato la petizione per il referendum anti-euro a Genova. Subito dopo la sua firma al banchetto il leader del M5S si è allontanato inseguito dalle telecamere e dopo avere percorso un tratto di strada a piedi è ripartito su una jeep.