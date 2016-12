Grillo: metà gente va a votare, gli altri? Sono voti di scambio

"Cosa significa votare oggi: metà non va a votare, l'altra metà fa voto di scambio e qualcuno sta lì a guardare ma forse: farò finta di credere in questo governo perché un po' mi fa comodo. Oggi la forma più pura, più alta di politica è dire di No". Così Beppe Grillo sul palco di Termoli (Campobasso). "Non solo dire No alla 'Ndrangheta, non solo dire di no alla Finanza, alle banche. E' dire di no nel vostro cuore", ha detto ancora.