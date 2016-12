Grillo: M5s non ha correnti, candidato premier "portavoce" movimento

"Nel M5S non esistono correnti: abbiamo bisogno di idee condivise, non di opinioni divisive. Il candidato premier sarà un candidato premier portavoce che proporrà agli italiani il programma di governo 5 Stelle votato in Rete". Così Beppe Grillo sul blog con un post dal titolo: "Il M5S: Un corpo solo, un'anima sola". Chi si candiderà a premier o a parlamentare non si candida a proporre un suo programma", si legge ancora.