Grillo:lotto contro dispersione M5S

14:52 - "Non sono il leader, tengo il controllo della situazione perché non entrino persone che possano disintegrare il movimento dal basso". Lo ha detto Beppe Grillo sottolineando il suo ruolo all'interno del M5S. "Faccio da garante, vedo chi entra, faccio rispettare le regole. Noi non abbiamo un problema di leadership, siete voi - ha affermato poi Grillo diretto ai giornalisti - che continuate a vedere il movimento come se fosse un partito".