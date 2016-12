Grillo loda Tsipras: "Straordinario Anche noi vogliamo referendum"

Durante la "Fiaccolata dell'Onestà" organizzata a Ostia, Grillo ha spiegato di aver avuto dubbi sul premier greco. "Invece - ha detto - quell'uomo si sta comportando in maniera straordinaria, portando al popolo greco l'ultima parola". A SkyTg24, poi, il leader M5S ha sottolineato che la Grecia si potrebbe salvare "con 1,2 miliardi, ma non lo si fa e la Bce spende 1,3 miliardi per la sua nuova sede".



Si tratta, per Grillo, di una "creditocrazia", che prende in ostaggio i Paesi più deboli concendendo prestiti che si sa già non potranno essere restituiti alimentando solo la crescita esponenziale degli interessi. "Siamo tutti in default da anni, anche l'Italia. Ma non ci fanno fallire perché devono riprendersi molti soldi. Il nostro debito è in mano alle banche tedesche. Quando avranno recuperato tutto ci molleranno come hanno fatto con la Grecia".