Grillo: "La Raggi è un'eroina in una Roma supercorrotta" | E sul direttorio toglie ogni dubbio: "Non esiste più"

Virginia Raggi è "un'eroina" e sta dando "molte soddisfazioni", perché "è entrata in una superfetazione della corruzione di 50 anni" . A dirlo è il leader del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, in un'intervista a Euronews. E spiega che " Roma è una millefoglie di corruzione , panna, corruzione, panna, corruzione, panna". E sull'assetto interno del M5s ha affermato: " Il direttorio non c'è più, decide il programma e io faccio da pianificatore familiare".

A Roma "ci sono 200.000 faldoni di carta ammuffita nelle cantine. C'è dentro tutto il patrimonio del Comune e nessuno sa che case ci sono", ha proseguito il leader pentastellato.



"Il programma si decide in Rete" - Parlando delle modalità interne al Movimento, Grillo ha poi precisato: "Quando ci sono cose da decidere nel programma si votano in Rete. E' semplice, è la cosa più semplice del mondo quello che vogliamo fare: è dare delle opportunità e dei mezzi a un cittadino di dire una cosa, un referendum propositivo, un bilancio partecipato, mettere in costituzione che le leggi popolari che si devono discutere in parlamento".



"Noi ad esempio - ha proseguito Grillo - quando siamo nati abbiamo raccolto 350.000 firme in un giorno per mandare via i condannati dal Parlamento. Io ho questo compito, di dire tu sei condannato per qualcosa, ti sospendo finché sei innocente sennò te ne vai. Se menti nel tuo programma, noi abbiamo un codice etico. Se tu vai fuori dal codice etico ti mando via".