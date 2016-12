"Ora ci troviamo con due leggi elettorali tra Camera e Senato molto diverse. Alla Camera è l'Italicum. La nostra soluzione è applicare la stessa legge al Senato su base regionale". Così il blog di Beppe Grillo interviene di nuovo sull'indicazione della legge elettorale con cui il M5s vorrebbe andare al voto. "E' sufficiente aggiungere alcune righe di testo alla legge attuale per farlo e portarla in Parlamento per l'approvazione".

M5s: "Elezioni subito" - "Guardate in che pasticcio ci troviamo con l'Italicum, tutto perché dovevano farsi una assicurazione in caso di vittoria del No", dice parlando con i cronisti a Montecitorio Luigi Di Maio. "Due anni sulle riforme costituzionali, bocciate. L'Italicum probabilmente glielo boccia la Consulta. Dovrebbero sparire dalla faccia politica. Hanno bloccato due anni il Parlamento e il popolo italiano li ha mandati a quel Paese", rincara la dose Alessandro Di Battista, "Bisogna andare a elezioni subito. Nessuno pensi di bivaccare ancora in Parlamento".



Salvini: "Pronti a votare con qualunque legge elettorale" - "Attendiamo rispettosamente la sentenza della Consulta riguardo all'Italicum, che speriamo arrivi presto. Ma al di là di qualunque scelta della Consulta siamo pronti a votare il prima possibile con qualunque legge elettorale". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, sulla richiesta di Matteo Renzi al fronte del No di formulare una proposta di legge elettorale. "Non pensiamo che l'Italia possa permettersi mesi di dibattito sulla nuova legge elettorale. Non siamo disposti a sostenere nessun governo che tiri a campare, si voti il prima possibile", ha aggiunto.