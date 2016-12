Grillo:Italia vende bombe ad Arabia

"L'Italia fa affari con finanziatori del terrorismo". Così Beppe Grillo sul suo blog. "Per il Dipartimento Usa ammontano a 40 milioni di dollari in 2 anni i finanziamenti all'Isis da Arabia Saudita, Kuwait, e Qatar. Tutti Paesi con i quali l'Italia fa affari, anche tramite Finmeccanica", sottolinea. "Poche ore fa da Cagliari è partito un carico di bombe destinato all'Arabia, in barba alla legge che vieta l'esportazione di armi verso Paesi in guerra".