Grillo incontrerà Mattarella

16:20 - Giovedì una delegazione del M5S incontrerà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per esporgli le necessità più urgenti del Paese e per chiedergli di intervenire. "Voglio ringraziare il presidente - scrive Grillo sul blog - per il confronto, che gli avevo chiesto con una lettera di auguri per il suo settennato e anche per aver accettato di incontrare con me la più giovane iscritta M5S in rappresentanza degli attivisti di tutta Italia".

