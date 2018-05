Grillo: "Il governo M5s? Ci vorrà del tempo ma alla fine si farà"

In merito alla posizione del M5s sull'Europa, Grillo spiega che l'Ue "in passato aveva molti meriti, ma ora è disfunzionale, ha bisogno di riforme. Il Parlamento europeo non ha alcun potere, le decisioni sono prese dai commissari. E se si guarda a chi siede nelle commissioni, si trova un politico circondato da sette lobbisti. Indovina chi prende le decisioni?". La visione che il Movimento 5 Stelle ha dell'Europa, invece, "si ispira al modello svizzero di democrazia diretta".



Grillo interviene anche sull'euro, ribadendo che "siamo favorevoli a un referendum consultivo. Potrebbe essere una buona idea avere due euro, per due regioni economiche più omogenee. Uno per l'Europa settentrionale e uno per l'Europa meridionale". E anche in merito ai migranti, per il fondatore del M5s "i flussi migratori devono essere controllati. Dobbiamo sapere chi entra in Italia. Il problema non dovrebbe essere lasciato a gruppi non governativi sovradimensionati".



In merito al suo ruolo all'interno del movimento, nell'intervista al settimanale Usa Grillo spiega di essere "una sorta di padre nobile, un mecenate. Lo osservo dall'esterno e interverrei solo se si perdessero di vista i principi". E racconta come è nata l'idea del M5s: "Tutto è partito dal mio incontro con Gianroberto Casaleggio, il manager di una piccola azienda di internet, che aveva appena pubblicato un libro su Genghis Khan. Volevamo avviare un blog, e lo abbiamo fatto insieme. Abbiamo creato un blog tra i più popolari al mondo. Ero solo un comico, un motivatore di folle. Gianroberto mise a mia disposizione il potere del web e l'esperimento funzionò. Eravamo come un'arca aperta a tutti i disadattati culturali e mentali del nostro Paese. Ho viaggiato in giro per tutta l'Italia su di un camper. Il nostro movimento è l'unione della forza del web e delle piazze. La chiave è questa simbiosi".