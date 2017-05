Grillo: "I media manipolano le frasi, ricordatevelo"

"In sala ci sono i giornalisti, guardate sono qui prendono appunti". Lo ha detto Beppe Grillo indicando un gruppo di cronisti in platea al suo spettacolo al Teatro Goldoni di Livorno. Poi ha aggiunto: "Estrapolano pezzi di frasi e poi fanno i titoli sui giornali. Poi dicono che sono io pericoloso per l'informazione. Guardateli in faccia e ricordatevi di loro", ha aggiunto il leader del M5s.