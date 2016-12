Grillo: "Direttorio non c'è più, c'è il programma e decide il M5s"

"Io faccio da pianificatore familiare. A decidere è il movimento, il direttorio non c'è più". Così Beppe Grillo, leader del Movimento 5 Stelle, spiega l'organizzazione. E sottolinea che "ci sono le commissioni e c'è un un programma, quando le cose non sono nel programma si votano in rete. Diamo ai cittadini i mezzi per potersi esprimere. Io ho il compito di dire che se sei condannato ti sospendo se non sei innocente te ne vai".