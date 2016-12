Grillo:dipendenti onesti non temano

"Se il M5S governerà Roma, nulla sarà più come prima perché spazzeremo via il marcio che fino a oggi ha soffocato il Campidoglio". Così Beppe Grillo sul suo blog. "Tutto questo avrà un prezzo, ma a pagarlo non saranno gli onesti - ha spiegato -. Non avranno nulla da temere le migliaia di dipendenti pubblici che ogni giorno svolgono il proprio lavoro con onestà sfidando il malgoverno che li circonda. A loro restituiremo dignità e valore".