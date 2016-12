Grillo: "De Luca decadrà e la Campania dovrà tornare a votare"

"Candidare Vincenzo De Luca, impresentabile per la commissione Antimafia, ineleggibile in conseguenza della legge Severino, è uno spregio del Pd nei confronti dei cittadini campani". Lo scrive il leader del M5S Beppe Grillo in un post sul suo blog. "De Luca - sottolinea - non potrà governare e verrà sospeso non appena ufficialmente eletto. La Campania sarà quindi paralizzata? Esiste solo una soluzione: ritornare subito al voto".

"Non potrà fare una giunta, neppure un atto amministrativo perché sarà già decaduto. La Campania sarà quindi paralizzata", sostiene inoltre Grillo.



Di altro avviso invece il presidente dell'Autorità Anticorruzione, Raffaele Cantone, secondo cui la sospensione di De Luca potrebbe essere applicabile solo dopo l'insediamento di una giunta, proprio per evitare che un'eventuale paralisi porti alla decadenza del neo governatore campano, visto che la legge Severino, quando la condanna non è definitiva, prevede non la decadenza dall'incarico, ma la sola sospensione.



Questura Salerno trasmette denuncia De Luca a pm Roma - La Questura di Salerno ha trasmesso alla Procura di Roma la denuncia-querela presentata martedì da Vincenzo De Luca, vincitore delle regionali in Campania, contro il presidente dell'Antimafia, Rosy Bindi, per diffamazione, attentato ai diritti politici costituzionali e abuso d'ufficio.