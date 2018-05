Grillo: "Conte non ci farà sfigurare nel mondo, non è macchietta"

"Saluto con grande piacere il professor Conte. Abbiamo portato di fronte al Capo dello Stato un uomo che escludo che ci farà sfigurare nel mondo. Non soltanto perché conosce le lingue ed è molto ben orientato nelle regole che governano il mondo latino ed anglosassone. Ma, e sopratutto, perché non si riconosce in lui traccia del macchiettismo compulsivo della stragrande maggioranza dei suoi predecessori". Lo scrive sul suo blog Beppe Grillo.