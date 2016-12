Grillo cancella Renzi dal blog: "Va trasformato in uomo invisibile"

17:52 - "Da oggi il nome Renzi non sarà più presente nei post. E' come fare entrare aria pulita in una stanza piena di fumo, balle, smog e inconsistenza che ti intossica". Lo scrive il blog di Beppe Grillo in un messaggio dal titolo "blog derenzizzato". Il premier "va trasformato nell'uomo invisibile, nel signor nessuno che è. Gli va applicata la damnatio memoriae in vita", aggiunge il leader del Movimento 5 Stelle.

"E' primavera, si sbattono i tappeti, si dà una rinfrescata alla casa, si indossano abiti più leggeri e si mandano in tintoria cappotti e abiti pesanti. Il momento ideale per derenzizzare il blog", si legge ancora.



"L'ebetino vive solo di visibilità, da oggi, almeno in questo blog, lo eliminiamo. Il Bomba, senza l'appoggio dei media, starebbe al massimo a pescare carpe in Arno. Ora si appresta, in un Paese sommerso dalle SUE tasse, all'ennesima promessa di "elemosina elettorale" che forse c'è e forse no.



Renzi: Non ci sono tasse nuove, anzi è finito il tempo delle tasse da aumentare. E' un punto fondamentale, chiaro, centrale per il paese. Dobbiamo far sì che i sacrifici non li facciano più i cittadini, semmai qualche politico o amministratore a vari livelli", intanto i "rimborsi" elettorali di 45 milioni di euro per il Pd se li tiene ben stretti", prosegue sul blog Grillo.



"Uno spudorato che vive di promesse mai mantenute e che ogni volta che è beccato con le mani nella marmellata tace, fidando nella memoria corta degli italiani, o incolpa gli altri a seconda delle convenienze. Stare dietro alle sue balle vuol dire fare il suo gioco. Goodbye mister Renzi, almeno da questo blog. Do you speak english? Ps: la cancellazione dell'innominabile vale anche per i commenti, evitate di inserire il suo nome nel testo se volete vedere pubblicato il vostro commento", conclude.