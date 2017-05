Grillo: "Campagna M5s anti vaccini? Da New York Times una balla"

"Il New York Times ha pubblicato un articolo in cui afferma che in Italia il Movimento 5 Stelle guidato da Beppe Grillo ha portato avanti una campagna attiva su una piattaforma anti vaccini ripetendo i falsi legami tra vaccinazioni e autismo. A sostegno di questa balla non c'è nulla, neppure un link, un riferimento, una dichiarazione. Non c'è perché è una balla". Lo scrive sul suo blog Beppe Grillo, accusando il quotidiano americano di "fake news".