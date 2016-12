Grillo: "Al Colle Raggi ignorata dalla casta, come i cittadini"

Beppe Grillo accusa la casta di aver ignorato Virginia Raggi durante lo scambio d'auguri al Quirinale e sul suo blog scrive: "In mezzo alla quintessenza dei resti della storia d'Italia si aggira il sindaco di Roma Capitale. Virginia Raggi non è ignorata complottisticamente, ma invisibile: come i cittadini a questo potere sempre più inconsapevole delle sue responsabilità". E aggiunge: "Virginia al Colle, ovvero come la casta vede i cittadini".