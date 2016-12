Grillo accusa Napolitano: "Furbetto al Senato, lui non c'è ma la tessera sì"

"Neanche una settimana fa - si legge in post sul blog del comico - dopo 60 anni di Parlamento e poltrone, l'ex bispresidente Napolitano monitava: "Deputati e senatori lavorano troppo poco". Ieri è stato beccato dal portavoce M5S Santangelo ad abbandonare il suo posto di lavoro (lo scranno del Senato) con la tessera inserita, come un qualsiasi dipendente assenteista del comune di Sanremo. Grasso, imbarazzato, ha provveduto a far rimuovere la tessera. Secondo il decreto approvato il 20 gennaio, se fosse equiparato a un dipendente pubblico che timbra e se ne va sarebbe licenziato entro 48 ore. Il bispresidente emerito è però intoccabile, forse anche per rispetto alla sua età. Potrebbe andare in giro in mutande che nessuno gli direbbe nulla. E' l'ora della pensione: accompagnatelo al Pincio a dare il becchime ai piccioni. Mattarella lavorerà con molta più serenità".



In Aula l'accusa del M5S - "C'è la scheda del presidente emerito della Repubblica Napolitano, ma il presidente non c'è...". Così, urlando, nell'Aula del Senato il senatore Santangelo di M5S durante l'esame delle unioni civili aveva accusato Napolitano. Pier Ferdinando Casini ha poi subito preso la tessera di Napolitano, che era al banco dell'ex presidente della Repubblica malgrado egli fosse assente dall'Aula, e l'ha riconsegnata ad un commesso. Il giorno successivo lo stesso Santangelo ha scovato un "altro furbetto": Altero Matteoli. Anche stavolta il presidente Pietro Grasso ha fatto rimuovere la tessera, che certifica la presenza in aula del senatore se inserita nel meccanismo di votazione



Il Pd difende Napolitano - Napolitano era stato in Aula durante il dibattito. A un certo punto, aveva chiamato a sè il capogruppo del Pd Luigi Zanda con cui ha avuto una breve conversazione, dopodichè aveva lasciato l'emiciclo. A difesa dell'ex presidente della Repubblica è intervenuto il deputato del PD Dario Ginefra: "Definire Napolitano assenteista parlamentare è come giudicare egoista un donatore di sangue. L'ultima boutade di Grillo su Napolitano fa davvero ridere. L'attore genovese è oramai in preda ad un vero e proprio sdoppiamento della personalità, ma sia come politico che come comico fa davvero ridere".