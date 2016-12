Greta e Vanessa, governo: prudenza

"Evitare comportamenti imprudenti" a proposito della vicenda del possibile riscatto pagato dall'Italia per liberare Greta Ramelli e Vanessa Marzullo, le due cooperanti rapite in Siria e rilasciate a gennaio. E' quanto auspica Maria Elena Boschi, a nome del governo, al question time in Parlamento. "Occorre molta prudenza - dice il ministro - e bisogna evitare la 'cassa di risonanza' perché ci sono altri connazionali sequestrati in aree di crisi".