Grecia,Salvini:accordo è buffonata

"Accordo greco? Una buffonata. Mi pare che l'Ue (Germania in testa) si sia "comprata" la permanenza della Grecia nell'Euro promettendo 80 mld (che Renzi non si permetta di far pagare un solo euro agli italiani!) in cambio di "svendite" e regali alle solite multinazionali". Lo sostiene il leader del Carroccio Matteo Salvini, chiedendosi inoltre "che fine ha fatto il rivoluzionario Tsipras? Se questa è l'Europa, bella roba...".