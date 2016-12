Graziano Delrio: "Sbloccheremo l'Italia con opere da 15 miliardi"

"In 20 mesi sbloccheremo opere per un punto di Pil, almeno 15-16 miliardi in tutta Italia". Lo afferma con sicurezza Graziano Delrio in un'intervista a La Repubblica, aggiungendo: "E se il Sud sarà capace di far fruttare i fondi europei crescerà del 2,5-3%". "Rafforzeremo i collegamenti tra porti, strade e ferrovie - ribadisce il ministro delle Infrastrutture -. Faremo molta cura del ferro, specie nelle tratte di Calabria, Sicilia e Sardegna".