Grasso: "Non ho tradito ma mi sono sentito tradito dal Pd"

"Non sono mai stato iscritto al Pd. Non mi sento di aver tradito, mi sono sentito tradito. Non ho trovato più alcuni valori e la valutazione della legge elettorale mi ha portato a questo passo: dire basta". Lo ha detto il presidente del Senato, Pietro Grasso, intervenendo all'inaugurazione del comitato elettorale di Liberi e Uguali, a Palermo. "Sentivo che il mio corpo non poteva più contenere la mia anima. Il mio primo atto politico è stato uscire dal Pd".