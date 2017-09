Grasso: "La nuova legge elettorale sia pienamente costituzionale"

Sulla nuova legge elettorale "si sta sviluppando il dibattito parlamentare. Aspetto il testo in Aula. Qualunque sia la riforma elettorale è importante che sia pienamente costituzionale, che non produca alcuna perplessità della Corte". Lo ha affermato il presidente del Senato , Pietro Grasso , riferendosi al nuovo progetto di legge " Rosatellum 2.0 ".

Secondo Grasso, "serve una legge che spazzi via ciò che era rimasto in vigore dopo le sentenze della Corte che non prospettano un sistema uniforme". Il presidente del Senato è inoltre convinto che sia "necessario avere una legge elettorale utile agli interessi dei cittadini e non dei singoli partiti".