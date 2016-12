Grasso: "Io presidente di un governo di scopo? Fantapolitica"

"Ci sono tre cose nella vita in cui non credo e sono gli oroscopi, i sondaggi e le previsioni che spesso vanno a finire nella fantapolitica piuttosto che nella realtà". Così il presidente del Senato Pietro Grasso ha commentato le ipotesi di stampa che lo vedono alla guida di un eventuale esecutivo di scopo in caso di vittoria del No al referendum del 4 dicembre. "Io - ha aggiunto - mi concentro su quello che devo fare e cerco di farlo al meglio".