Grasso: giovani ascoltino sopravvissuti Shoah, mai cedere all'odio

"Solo un attimo. Ne basta uno per percepire l'enormità dilaniante dell'orrore di Auschwitz, ciò che è stato. Privare altri esseri umani di tutto, anche del proprio nome, in ragione di una presunta superiorità razziale; ridurli a rifiuti da smaltire. Lo scrive su Facebook il presidente del Senato Pietro Grasso, in occasione della giornata della Memoria. "Mai cedere all'odio. Il male bisogna saperlo riconoscere in tempo per poterlo combattere".