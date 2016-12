Grasso: "Democrazia,no scorciatoie"

Il presidente del Senato, Pietro Grasso, sottolinea l'importanza del voto in vista delle Amministrative di domenica. "Alcuni di voi saranno chiamati per la prima volta a esprimere il proprio voto - ha detto parlando ad alcuni studenti a Palazzo Madama -: fatelo, non lasciate che siano altri a decidere per voi". Grasso ha poi ricordato che "in democrazia non esistono scorciatoie: ogni deviazione presuppone un torto, una scorrettezza, a volte un reato".