Grasso: "Delusi per il mancato successo, ma andiamo avanti"

"Siamo delusi per il mancato successo della nostra forza e per non aver saputo intercettare il consenso, travolti dall'onda del successo della destra e del M5s". E' questo il commento di Pietro Grasso dopo le elezioni che hanno dato a Liberi e uguali il 3,3% circa dei consensi. "Abbiamo preso un milione e 100mila voti - continua - e ringraziamo questi elettori. Andremo avanti con il nostro progetto, in cui crediamo".