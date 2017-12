Grasso: "Dell'Utri sia trattato come gli altri detenuti"

"C'è un tribunale di sorveglianza che ha deciso. Vorrei che Marcello Dell'Utri venisse trattato come tutti gli altri detenuti nelle stesse condizioni". Lo ha detto il presidente del Senato, Pietro Grasso, parlando del caso dell'ex senatore che sta scontando una condanna a sette anni per concorso in associazione mafiosa. "Non vorrei che diventasse un caso eclatante solo perché Dell'Utri è un personaggio eccellente", ha aggiunto.