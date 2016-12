Grasso: bicameralismo perfetto non è causa del ritardo delle leggi

I "ritardi" nel fare le leggi "non dipendono affatto dalle procedure del bicameralismo paritario". Lo afferma il presidente del Senato Pietro Grasso. "Penso in particolare al ddl che riforma il codice antimafia approvato dalla Camera un anno fa e fermo alla commissione Giustizia del Senato", osserva Grasso. Bisogna "trovare gli accordi per portare in Aula le norme con la rapidità che la politica sa ben applicare quando lo ritiene necessario".