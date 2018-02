Grasso a De Luca: moralità o si ha o no, non rispondo a provocazioni

"Non ne faccio una vicenda tra me e De Luca. La moralità o si ha o non si ha". Lo ha affermato Pietro Grasso, rispondendo a distanza al governatore della Campania sul caso dell'inchiesta sui rifiuti che ha coinvolto il figlio. "Non ci interessano le vicende personali su cui indaga la magistratura. Non risponderò alle sfide a duello sul terreno del moralismo. Saremo a Napoli con LeU per rivendicare il primato di una politica che lotta per i cittadini".