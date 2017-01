Governo, Zanetti: "Rinuncio alla conferma come viceministro del Mef"

"Non sono disponibile alla mia conferma quale viceministro al ministero dell'Economia". Lo ha detto Enrico Zanetti, annunciando in una nota di rinunciare alla riconferma al ministero dell'Economia. Il segretario politico di Scelta civica ha lamentato un "atteggiamento incomprensibile da parte del premier Paolo Gentiloni, dichiarando di non aver ricevuto il "promesso" chiarimento politico sulla partecipazione di Ala-Sc alla maggioranza.