Governo, Toti: "Vorrei non escludere ancora un accordo con il M5s"

Il governatore della Liguria e consigliere politico di Silvio Berlusconi, Giovanni Toti, prova a tenere aperto il dialogo con il MoVimento 5 stelle. "Vorrei non escludere ancora un accordo di governo centrodestra-M5s - ha detto in un'intervista radiofonica -, perché questo hanno indicato gli italiani nelle urne. Però - ha aggiunto -, Matteo Salvini non può andare a fare il numero due di Di Maio essendo il numero uno della coalizione che ha vinto".