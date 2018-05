Governo, Toti (FI): "Se va bene astensione, se va male votiamo no"

"Se va bene ci asterremo, se va male voteremo all'opposizione". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, a Rai3, spiegando come si muoverà Forza Italia in vista di un possibile esecutivo M5s-Lega. "Ho detto al presidente Berlusconi il mio punto di vista: che essere accusati secondo la vulgata di non far partire un governo per colpa di un veto di Forza Italia, mi sembra prendere una responsabilità che non ci compete".