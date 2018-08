Governo, Tajani (Fi): vogliono colpire ceto medio e pensionati

"Siamo pronti a difendere con forza le pensioni. Le pensioni non si toccano. Il ceto medio non va colpito e le più basse vanno aumentate". Lo afferma Antonio Tajani, presidente del Parlamento europeo e numero due di Forza Italia, attaccando il governo M5s-Lega. "Invece di pensare al reddito di cittadinanza pensino ad alzare le pensioni minime. Siamo pronti a lanciare un'offensiva politica, Berlusconi è in forma e a settembre tornerà operativo".