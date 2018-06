Governo, sottosegretari e viceministri: spuntano i primi nomi Lega-M5s

Presente all'incontro anche Giancarlo Giorgetti, sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio. Obiettivo di Conte, evitare un braccio di ferro tra le due formazioni. Oltre a sottosegretari e viceministri (25 in quota M5s e poco meno di 20 per il Carroccio), in ballo ci sono le nomine di Cassa depositi e prestiti, dove in posizione privilegiata ci sarebbero Massimo Sarmi (ex amministratore delegato della concessionaria autostradale Milano Serravalle- Milano Tangenziali spa) e Fabrizio Palermo (chief officer proprio di Cdp).



Per il ministero dell'Economia e delle Finanze i papabili sono i 5 Stelle Laura Castelli e Stefano Buffagni, ai quali potrebbe essere affiancato il leghista Massimo Garavaglia. Al ministero dello Sviluppo Economico-Lavoro in vantaggio Alberto Brambilla (Lega), mentre per il ministero degli Affari esteri appare forte la candidatura di Emanuela Del Re (M5s). Nicola Molteni o Stefano Candiani potrebbero ricoprire il ruolo di vice al ministero dell'Interno; il leghista Edorardo Rixi appare in pole position per i Trasporti, i 5 Stelle Nunzia Catalfo e Luca Frusone sarebbero in corsa come vice di Di Maio ed Elisabetta Trenta alla Difesa.



Restano poi da definire ancora le deleghe a Telecomunicazioni, Editoria e Servizi. Secondo le voci, Di Maio che vorrebbe tenere per il Movimento la nomina Tlc e proporre Primo Di Nicola per la seconda delega.