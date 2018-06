Governo, Sergio Bramini collaborerà con Di Maio: "Ecco cosa gli dirò per evitare altri casi come il mio"

Sergio Bramini , l'imprenditore "fallito per colpa dello Stato, salito alla ribalta nazionale per le vicende burocratiche e fallimentari legate alla sua abitazione e alla sua società, sarà consulente di Luigi Di Maio nel mandato da ministro del Lavoro e delle Politiche sociali. Bramini, 71 anni, è intervenuto a Tgcom24 per anticipare prospettivie e obiettivi della collaborazione con il capo politico del Movimento 5 stelle.

"Proporrò una revisione delle leggi esistenti con qualche aggiunta - ha spiegato l'imprenditore a proposito di una ipotetica "legge Bramini" - e logicamente sarà coinvolta anche la Lega. La mia idea è far sì che agli imprenditori non succeda più quello che è successo a me. Che effetto fa collaborare con lo Stato, che mi era nemico? Voglio poterlo considerare un amico. Sto riunendo le associazioni italiane, che serviranno da molla per il governo".