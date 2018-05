Governo, Salvini: "Se M5s non vuole un accordo, resta solo il voto"

Se non si raggiungerà un accordo con il M5s per un governo a tempo fino a dicembre, "allora rimane solo il voto, di più non posso fare, non posso fare miracoli". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, aggiungendo: "Spero che tutti ci stiano perché, piuttosto che avere un governo telecomandato da Bruxelles che per due anni ci massacra, penso che ai 5 Stelle convenga un esecutivo amico e non nemico degli italiani".