Governo, Salvini: qualunque cosa accada non si rompono le alleanze

Per poter giungere ad un accordo con il M5s per la formazione di un governo "è fondamentale che l'alleanza" del centrodestra "rimanga". Così Matteo Salvini ribadisce la sua posizione sul rapporto con Forza Italia. "Qualunque cosa accada non si rompono le alleanze, non si tradisce il patto con gli italiani. Questo è un prerequisito", ha quindi aggiunto il leader della Lega.