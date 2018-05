Governo, Salvini: "Lunedì si chiude o parola a Mattarella"

Per la formazione del nuovo governo "lunedì o si chiude oppure abbiamo fatto un enorme lavoro, in pochissimo tempo, del quale qualcuno ci sarà grato, ce l'abbiamo messa tutta. E la parola tornerà al presidente Mattarella". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini. "Altro tempo non ne vogliamo portare via. Ci sono scelte che dipendono da noi e altre scelte che dipendono da altri", ha aggiunto il leader leghista.