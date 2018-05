Governo, Salvini: "Ci proverò fino all'ultimo, ma stessi veti di due mesi fa"

"Confermo che ci proverò fino all'ultimo minuto, a costo di sembrare uno che pecca di ottimismo e di fiducia": lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando del suo impegno per risolvere lo stallo politico che impedisce la formazione del governo. "La mia posizione di oggi è la stessa di due mesi fa: lavoro a un governo che premi il voto degli italiani. Ci sono ancora veti incrociati, non è cambiato niente e io sono in mezzo", ha aggiunto.