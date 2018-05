Governo, Salvini: basta liti tra Forza Italia e il Movimento 5 stelle o si torna al voto

Matteo Salvini liquida "l'attacco" al M5s di Silvio Berlusconi all'uscita dal Quirinale come una "battuta": "Non cambia nulla. Sono più attento alla sostanza che alla forma - ha quindi aggiunto il leader della Lega -. Certo, ci sono due veti contrapposti di M5s e Forza Italia. Io chiedo a tutti di essere responsabili. Se continuano a bisticciare, si stuferanno gli italiani, mi stuferò io e tra un mese si tornerà alle urne".

E se per Matteo Salvini quella di Berlusconi era solo una battuta, di opinione diversa è invece Luigi Di Maio che vede nella frase "sappiate distinguere i veri democratici e chi non conosce l'abc della democrazia" un messaggio ben preciso. "Ha dimostrato che il centrodestra stia sperando nel Pd, vista la battutaccia nei nostri confronti", ha dichiarato il leader del Movimento 5 Stelle. Per quanto riguarda la posizione di Salvini, Di Maio spiega: "Non la comprendo. Si sta ostinando a propinare ancora la coalizione di centrodestra, tra l'altro una coalizione, lo avete visto oggi qui, che è tuttora divisa".