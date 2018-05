Governo, Salvini: "A disposizione solo con maggioranza certa"

"Se non c'è un governo serio si torna a votare. Non possiamo essere l'ultima ruota del carro. Farò di tutto per dare un governo a questo Paese che chiede cambiamento". Lo ha detto Matteo Salvini, sottolineando di sentirsi "pronto a prendere per mano questo Paese ma solo con una maggioranza certa. Serve un accordo scritto tra centrodestra e Cinque Stelle".