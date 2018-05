Governo, Quirinale: possibile accordo M5S-Lega, chieste altre 24 ore

Lega e Movimento 5 stelle chiedono tempo al Quirinale prima che affidi l'incarico al premier tecnico. Lo si apprende in ambienti parlamentari del centrodestra. Pochi minuti prima dell'annuncio dell'ufficio stampa del Quirinale, Luigi Di Maio e Matteo Salvini si erano nuovamente incontrati per trovare un accordo di governo in extremis.