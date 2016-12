10:57 - La platea di beneficiari del bonus da 80 euro non si tocca. Lo ha assicurato il viceministro dell'Economia, Enrico Morando, entrando in Commissione Bilancio della Camera dove oggi inizierà l'esame degli emendamenti sul bonus e probabilmente sul Tfr in busta paga. Alla domanda dei cronisti che gli hanno chiesto se sia ipotizzabile un ritocco, Morando ha risposto un secco "no".