Governo, Orlando: non vedo condizioni per intesa Pd-M5S

"Credo non ci siano le condizioni politiche per un'intesa con i 5 Stelle". Lo dice il ministro della giustizia Andrea Orlando commentando l'ipotesi di governo Pd-M5S. "I fatti confermano la mia convinzione: l'idea che il candidato premier dei 5 Stelle stabilisca un'equivalenza tra il rapporto con la Lega e quello con il Pd mi fa pensare che la base programmatica della proposta sia fragile. Noi e la Lega non sosteniamo la stessa cosa", aggiunge.