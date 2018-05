Governo neutrale: primi "no" a Mattarella da Lega, FdI e M5s

"E' fondamentale che il voto degli italiani sia rispettato. Quindi o ci sarà un governo di centrodestra oppure si tornerà al voto il prima possibile, per la prima volta in estate". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, "respingendo" la proposta di governo neutrale avanzata dal Presidente della Repubblica. Altri "no" sono giunti dalla leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, e dal candidato premier del M5s, Luigi Di Maio.